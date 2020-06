Detido com droga e dinheiro no Funchal

Um indivíduo de 29 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública pelo crime de tráfico de estupefacientes.

O homem, residente na zona do Palheiro Ferreiro, no Funchal, foi detido na sequência de uma investigação levada a cabo pela Esquadra de Investigação Criminal do Funchal, tendo sido constituído arguido para ser posteriormente presente ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira para ficar a conhecer as medidas de coacção.

Tinha na sua posse 515 doses individuais de uma substância denominada por “Mdma”, 3 doses individuais de uma substância denominada por ‘Haxixe’, 740 euros em numerário e ainda um telemóvel, material que foi apreendido pela PSP.