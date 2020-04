Despistou-se num carro sem seguro, nem inspecção quando devia ficar em casa

Até parece peta mas não é. Um homem foi detido pela PSP na madrugada desta quarta-feira na sequência de um despiste de carro, duas horas depois de ter sido apanhado a conduzir um carro sem seguro e sem inspecção, violando ainda o isolamento social obrigatório.

As primeiras horas deste dia 1 de Abril foram bastante atribuladas na zona leste da cidade do Funchal, num período em que a ordem é de isolamento social não estivesse o país e a Região a viver num estado de emergência devido ao risco de propagação do covid-19.

Segundo apurou o DIÁRIO, passavam poucos minutos da meia-noite quando uma brigada da Equipa de Intervenção Rápida da PSP fazia patrulhamento no bairro social do Canto do Muro, em São Gonçalo, quando interceptou um veículo suspeito na estrada.

Na acção de fiscalização, a Polícia detectou que o automóvel não tinha seguro de responsabilidade civil, nem inspecção periódica obrigatória, tendo sido levantados os respectivos autos para aplicação das coimas previstas na lei.

O carro não foi apreendido, ficando o proprietário como o seu fiel depositário até decisão judicial. Um procedimento que é habitual. O infractor foi ainda notificado pela PSP do dever de recolhimento obrigatório, sob pena de incorrer no crime de desobediência.

Contudo, duas horas depois, o mesmo veículo acabou por despistar-se na Cancela, resultando ferimentos para o condutor que foi socorrido e seguiu numa ambulância, sob detenção policial, para o serviço de urgência do Hospital do Funchal.

O homem foi detido pela prática do crime de desobediência e fez colheita de sangue para realizar testes de despistagem de álcool e drogas, dadas as evidências de estar alterado e sob o efeito de substâncias estupefacientes.