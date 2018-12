Despistou-se contra carro estacionado no Caminho da Achada

Uma viatura despistou-se ao início da manhã deste sábado no Caminho da Achada, acabando por embater com alguma violência num outro automóvel que se encontrava estacionado, junto de um restaurante.

Chamados ao local, pelas 08:36, quando os Bombeiros Sapadores do Funchal chegaram ao local com uma ambulância, depararam-se com a recusa do condutor acidentado e único ocupante, em ser transportado ao hospital. Alegadamente aparentava estar com indícios de poder estar alcoolizado, pelo que acabou por ficar entregue à Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência.