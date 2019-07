Despiste provoca ferido e caos no trânsito

Um despiste esta manhã no Funchal na via rápida, no sentido Funchal-Caniço, provocou ferimentos a uma mulher de 26 anos, que terá sido imobilizada e levada para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O alerta foi dado pelas 8h30 para os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estiveram a prestar socorro à vítima. A senhora queixava-se de dores na coluna e de dormência nos membros.

A viatura ligeira despistou-se junto à Repsol. Antes de parar terá ainda embatido noutra.

O trânsito estava bastante condicionado.

Também esta manhã, já pelas 8h55 a corporação teve de intervir num caso de violência doméstica. O companheiro de uma mulher sem-abrigo tê-la-á agredido, apertando o pescoço. Quando os bombeiros chegaram à Rui Miguel Carvalho, junto à Esquadra da PSP no Funchal, a vítima estaria prostrada na estrada. Foi encaminhada para o hospital.