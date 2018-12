Despiste origina dois feridos graves

Um despiste de uma viatura, seguido de capotamento, esta madrugada, quando eram cerca das 4h15, quando circulava na Via Rápida, sentido Santa Cruz/Funchal, junto às bombas de gasolina da Boa Nova, resultou desse acidente, dois feridos graves do sexo feminino com idades entre 33 e 39 anos.

A EMIR foi chamada ao local da ocorrência e duas ambulâncias que prestaram auxílio às duas ocupantes que apresentavam um corte grande no couro cabeludo com hemorragia e dores fortes na cervical,

Segundo o DIÁRIO apurou uma das vítimas terá dado entrada no bloco operatório com suspeita de fractura de fémur e bacia, enquanto que a companheira de viagem regista um traumatismo craniano.