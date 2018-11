Um homem com cerca de 60 anos sofreu um despiste de mota, por volta das 12h30 de hoje, no sítio das Pedras Pretas, no Porto Santo.

A vítima apresentava suspeita de traumatismo craniano, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O senhor acabou por ser transportado para a Madeira, a bordo do avião C295 da Força Aérea.