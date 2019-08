Um ferido ligeiro foi o resultado de um despiste de carro, ocorrido hoje no túnel do Pinheiro Grande, na zona de São Gonçalo, na via rápida.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses receberam o alerta para este acidente e deslocaram-se ao local para socorrer a vítima, um homem de 37 anos. O sinistrado já se encontrava fora do veículo e apresentava ferimentos ligeiros, tendo sido transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.