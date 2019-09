Despiste na Rua do Seminário devido a alegada embriaguez

Um veículo ligeiro de passageiros despistou-se ao início desta noite na Rua do Seminário, no Funchal, tendo embatido num dos postes de protecção pedonais existentes nesta artéria.

Segundo foi possível apurar junto de fonte no local, a mulher estava alegadamente embriagada e já foi encaminhada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) para o comando regional, sendo que o carro ficou no local do sinistro. Ainda segundo relatos de uma transeunte, por muito pouco uma mãe e uma filha não foram atropeladas.

A condutora, que tinha acabado de sair do trabalho, não apresentou sinais de ferimentos.