Um ferido, com suspeita de fractura na parte inferior da perna, é o balanço de um acidente esta manhã. O condutor da viatura ligeira circulava na antiga estrada do Aeroporto, na zona da Cancela, junto à Padaria Árabe, quando terá perdido o controlo do carro, tendo acabado por se despistar. O ferido foi encaminhado para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. O alerta foi dado pelas 8h20.