Um homem despistou-se esta manhã na Via Expresso da Camacha, tendo sido transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. O acidente deu-se por volta das 8h30, tendo os Bombeiros Municipais de Santa Cruz enviado para o local uma ambulância.

A vítima queixava-se de dores no joelho e no tornozelo e foi enviado para observação no Serviço de Urgência