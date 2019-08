Um despiste de um condutor de um motociclo no Caminho do Esmerado obrigou a intervenção e os cuidados dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Fonte da corporação funchalense disse ao DIÁRIO que o sinistrado apresentava escoriações nos membros inferiores resultado da queda que posteriormente seria transportado ao hospital Dr. Nélio Mendonça para tratamentos adequados.

O despiste estará relacionado com a presença de óleo na estrada.