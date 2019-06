Despiste fere mulher no Caniço

Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz foram esta tarde chamados a socorrer uma mulher, vítima de um despiste, no Caniço.

O acidente aconteceu pouco antes das 15 horas, na Rua Eng. Abel Vieira, tendo uma viatura sofrido um despiste, embatendo numa parede.

No interior do carro seguiriam duas pessoas, sendo que uma delas deixou o local do acidente. Uma senhora com cerca de 70 anos ficou com queixas na zona do peito, devido ao rebentamento do airbag.

Está a ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP esteve no local para tomar conta da ocorrência.