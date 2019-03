Despiste em Campanário deixou condutor maltratado e encarcerado

O condutor de um ligeiro de passageiros ficou esta manhã ferido com gravidade e encarcerado ao ter-se despistado no Sítio da Adega, Freguesia do Campanário. O aparatoso acidente deu-se perto das 10 horas da manhã no sentido descendente da ‘via expresso’ que liga Campanário à zona alta da Ribeira Brava (lado Nascente), mais precisamente entre os túneis de Campanário e da Boa Morte.

O condutor e único ocupante acabou por ficar ‘preso’ no interior da viatura acidentada, razão pela qual os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava mobilizaram no socorro seis elementos e dois veículos, uma AMS e o carro de desencarceramento. Também a EMIR foi chamada a prestar assistência à vítima, um homem com idade próximo dos 70 anos, que apresentava diversas escoriações em consequência do violento embate.

Depois de resgatado e de ter recebido os primeiros socorros no local, foi prontamente encaminhado para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.