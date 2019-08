Um despiste de um motociclo, ocorrido ontem à noite em Câmara de Lobos, acabou por mobilizar os Bombeiros Voluntários locais. Eram cerca das 22h30 quando o acidente ocorreu junto ao Modelo/Continente de Câmara de Lobos, bem próximo do quartel dos bombeiros, tendo provocado escoriações no único ocupante do veículo motorizado.