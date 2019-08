Despiste de motociclista nas Águas Mansas

Ficou-se pelo susto e algumas escoriações o despiste de um motociclista nas Águas Mansas, Camacha. A queda do único ocupante do veículo de duas rodas ainda motivou o pedido de socorro aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. O alerta soou no quartel perto das 17h30, tendo a corporação prontamente accionado uma ambulância para o local. Chegados à zona do sinistro, o motociclista acidentado, sem queixas de maior, a não ser do azar de ter ido ao asfalto, entendeu ser suficiente o tratamento recebido no local. Razão pelo qual não chegou a ser transportado de ambulância a unidade de saúde.