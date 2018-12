Um despiste de moto na Avenida do Mar, no Funchal, provocou esta tarde ferimentos a uma mulher de 33 anos. A vítima perdeu o controlo do veículo quando estava a sair de um estacionamento e caiu ao solo, sofrendo ferimentos aparentemente ligeiros. Foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que a transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.