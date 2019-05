Um motociclista despistou-se há poucos minutos em frente à Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal.

Segundo relato recolhido no local, o condutor do motociclo foi ‘traído’ pela água da limpeza da estrada e pelas folhas que se encontravam no solo, acabando por se despistar quando fazia a curva.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão no local a prestar auxílio ao sinistrado.

A PSP está no local a tomar conta da ocorrência.