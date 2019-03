Um homem na casa dos 30 anos perdeu o controlo da moto que conduzia e despistou-se, esta madrugada, no Caminho de Santa Quitéria, no Funchal. O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite e deixou a vítima com escoriações no corpo.

O socorro ao sinistrado foi prestado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que asseguraram o seu transporte para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.