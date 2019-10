Um despiste de moto 4, no Porto Santo, abaixo do Pico Castelo, provocou esta tarde um ferido.

O sinistrado, um homem de 50 anos, queixava-se de dores no tórax e nas costas e teve de ser socorrido pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo. Depois de uma avaliação médica no Centro de Saúde, foi decidido que a vítima teria de ser transportada para o Hospital do Funchal, tendo seguido para a Madeira a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa C295.