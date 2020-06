Um despiste de moto, ocorrido pelas 07h40 desta manhã de 5 de Junho, no Caminho do Amparo, no Funchal, levou o motociclista ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O homem, de 25 anos, foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e apresentava escoriações no corpo e suspeita de fractura no membro inferior.