Um despiste de mota, na Levada do Cavalo, no Funchal, provocou um ferido ligeiro, nesta manhã de segunda-feira, 17 de Fevereiro.

Pelas 08h15, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local para socorrer o motociclista, um indivíduo do sexo masculino, com cerca de 40 anos, que apresentava escoriações em todo o corpo.

A vítima encontrava-se consciente e orientada quando foi encaminhada para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para observação.