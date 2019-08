Despiste aparatoso em Santo António

Um veículo ligeiro de passageiros despistou-se de forma aparatosa e embateu num muro, por volta das 16 horas deste sábado, em Santo António, mais concretamente na Estrada da Eira do Serrado, logo acima das instalações da Tecnovia Madeira. Não há feridos a registar deste sinistro.

De acordo com testemunhos recolhidos no local, o condutor perdeu o controlo da viatura quando seguia no sentido descendente, ou seja, Curral das Freiras - Funchal, e embateu com violência no muro de uma moradia. Sabe-se também que o condutor recusou receber assistência médica e a Polícia de Segurança Pública (PSP) já se encontra no local.