Deslizamento de terras condiciona ER na Referta

Um deslizamento de terras ocorrido na manhã desta segunda-feira tem causado alguns condicionamentos na circulação automóvel no sítio da Referta, freguesia do Porto da Cruz. A chuva que tem caído nas últimas horas estará na origem desta pequena derrocada que interrompeu metade da faixa de rodagem.

Neste momento, os funcionários da Estradas da Madeira estão no local, tendo já procedido ao corte de algumas árvores que caíram juntamente com a massa de terra, permitindo, assim, que o trânsito de faça em ambos os sentido, ainda que de modo alternado. Aguardam a chegada de maquinaria pesada para darem seguimento aos trabalhos de limpeza e desobstrução da via.