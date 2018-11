Deputado de origem madeirense está “refugiado” há vários dias na embaixada portuguesa em Caracas

O deputado venezuelano de origem madeirense Manuel Teixeira encontra-se há vários dias “refugiado” nas instalações diplomáticas de Portugal em Caracas, mais especificamente na residência do embaixador, por se sentir alvo de “perseguição” por parte de sectores do poder político daquele país. Ao que o DIÁRIO apurou junto de fonte que está a acompanhar o caso, a situação é já do conhecimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, e está a causar algum embaraço diplomático.

O deputado, nascido na Venezuela mas numa família originária da Ponta do Sol, terá tido informações de que era visado por sectores do regime e temeu pela sua integridade física. As prisões de representantes políticos são uma realidade naquele país e ainda há um mês um vereador, Fernando Alban, acusado de estar envolvido num ataque contra Nicolas Maduro, faleceu quando se encontrava sob custódia dos serviços secretos venezuelanos. O detido caiu do 10. andar do edifício dos serviços secretos e as autoridades justificaram o caso como sendo suicídio.