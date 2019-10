Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz foram alertados, esta tarde, para um incêndio no sítio do Calhau, em São Vicente. Quando chegaram ao local verificaram que se tratava de um curto-circuito numa máquina de lavar loiça e, como havia muito fumo, procederam à ventilação do espaço.

No local estiveram seis elementos desta corporação, com duas viaturas.