Crianças entre os cinco feridos de capotamento no túnel do Curral

Dos cinco feridos que viajavam na viatura que esta manhã se despistou e capotou no túnel do Curral das Freiras, três são menores de idade, de acordo com as últimas informações.

O acidente, que deixou a viatura lateralmente capotada, ocorreu por volta das 10h15, hora que soou o pedido de socorro no quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que prontamente mobilizou as quatro ambulâncias de socorro, reforçadas com outro meio da Cruz Vermelha Portuguesa, também empenhado no socorro aos feridos, já transportados para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Desconhece-se a gravidade dos ferimentos apesar de todas as vítimas estarem “conscientes e orientadas” quando foram socorridas pelos bombeiros.