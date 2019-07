Uma criança terá sofrido uma queda de uma altura aproximada de dois metros, na Rua Elias Garcia, no Funchal. No entanto, só depois de sair do autocarro, que a deixou na Rua 5 de Outubro, é que a criança se queixou de dores num pé.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local, tendo encaminhado a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.