Criança diagnosticada com gripe A em creche do Caniço

Uma criança que frequenta a creche ‘Estrelinhas do VIP’, localizada no Caniço, foi diagnosticada com Gripe A.

A informação foi avançada pela própria creche, na sua página de Facebook, também como forma de alerta para os outros meninos.

A mesma nota dá conta de que hoje será feita uma desinfecção geral da creche, solicitando aos pais que “fiquem atentos aos filhotes”. “Quem tiver (febre alta), e outras complicações virais, não deve comparecer na creche sem autorização médica, não queremos alarme, apenas precaução. Um bem-haja a todos, especialmente à mãe e à creche pela consideração de zelar por todas as nossas estrelinhas”, adianta a mesma nota.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa do passado domingo, na última semana tivemos conhecimento de dois casos de gripe A no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Os utentes, que, entretanto, tiveram alta, foram internados no 8.º andar (Unidade de Hemato-oncologia) quando, segundo o protocolo, deveriam estar no 5.º andar em isolamento protector.

Questionado sobre a situação, o Serviço de Saúde da RAM (SESARAM) não confirmou quaisquer dados concretos sobre os doentes, invocando o Regulamento Geral de Protecção de dados.