Criança de 4 anos foi uma das vítimas do acidente

O acidente que ocorreu esta tarde no túnel que liga a Madalena do Mar ao Arco da Calheta provocou ferimentos a uma criança de quatro anos, que seguia na viatura juntamente com o seu pai, que também ficou ferido.

As outras duas vítimas são um rapaz e uma rapariga, que ficaram ambos encarcerados. Aparentemente os ferimentos não são graves mas todos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários da Calheta e pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.