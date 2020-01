Foi localizado um corpo no calhau, abaixo do miradouro do Pináculo, em São Gonçalo. As equipas de resgate já se encontram a caminho do local.

De recordar que os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a PSP encontravam-se a realizar buscas, por terra e mar, depois da informação de que um homem teria sofrido uma queda desse miradouro.