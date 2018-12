Corpo encontrado no mar junto ao miradouro do Pináculo

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado, esta tarde, no mar, na zona do miradouro do Pináculo, no Funchal.

Tal como confirmou ao DIÁRIO o comandante do Porto do Funchal, Paulo Silva Ribeiro, o corpo já estaria no mar há vários dias, uma vez que se encontrava em avançado estado de decomposição. Ao que tudo indica, a vítima será do sexo masculino.

“Apenas a autópsia vai confirmar a identidade da vítima”, afirma Silva Ribeiro.

O alerta terá sido dado por um popular que avistou o corpo.