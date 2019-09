Corpo encontrado a boiar no Funchal é de uma mulher sem identificação

O corpo que foi encontrado a boiar, esta manhã, ao largo da Marina do Funchal, é de uma mulher, mas não tinha qualquer tipo de identificação.

Segundo apurou o DIÁRIO junto do Capitania do Porto do Funchal, a vítima terá entre 50 e 60 anos. O Delegado de Saúde compareceu no local, tendo confirmado o óbito e, consequentemente, foi dada autorização para que o corpo fosse transportado para o Instituto de Medicina Legal. Tal como já tínhamos avançado, os Bombeiros Voluntários Madeirenses apoiaram esta operação.

Resta agora às autoridades proceder a uma investigação para apurar a identidade da mulher.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.