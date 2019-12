Corpo encontrado a boiar junto à Ponta de São Lourenço

Foi avistado, esta tarde, um corpo a boiar a Norte da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

Devido à agitação marítima, o corpo ainda não foi resgatado, não sendo possível saber se se trata de um homem ou de uma mulher.

No entanto, apesar de ainda não haver confirmação, poderá tratar-se do corpo de uma mulher estrangeira que foi dada como desaparecida no Caniçal .

Tal como o DIÁRIO noticiou, o carro da mulher foi encontrado na zona da Baía d’Abra, destrancado e com uma carta no seu interior escrita em sueco.

A Capitania do Porto do Funchal está a empenhar os meios necessários para conseguir resgatar o corpo.