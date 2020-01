Corpo de homem com 65 anos já foi resgatado após queda mortal do Pináculo

O homem de 65 anos e residente no concelho de Santa Cruz, que foi vítima de queda do Miradouro do Pináculo, foi encontrado cadáver e as operações de resgate terminaram já bem perto das 20h30 deste sábado, com os Bombeiros Voluntários Madeirenses a contarem com o apoio de duas embarcações da autoridade marítima. No local acabou por se recuperar o corpo e transportá-lo, por via náutica, até à Marina do Funchal.

A operação que se iniciou pelas 15 horas contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Marítima e de elementos do ISN, sendo que os Bombeiros Voluntários Madeirenses canalizaram para o local um veículo de resgate, outro veículo de apoio e ainda 10 operacionais.