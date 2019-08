Condutora bateu em carro estacionado e colocou-se em fuga em pleno dia

Um automóvel de marca Renault Twingo sofreu danos materiais avultados depois de ter sido atingido por outra viatura, na passada quinta-feira, no Funchal.

Segundo a proprietária do veículo, o carro estava estacionado na Rua 3 do Bairro do Hospital quando, em pleno dia, por volta das 13 horas, uma condutora fez marcha-atrás e embateu com bastante força no seu carro, “empurrando-o para dentro de uma levada”.

Micaela Ferreira explicou que alguns vizinhos ouviram o estrondo e disse que quando foram à janela a condutora deste Renault Clio cinzento colocou-se em fuga sem assumir qualquer responsabilidade. A vizinhança terá dito também que a mulher estacionou numa zona de moradores, quando não residia naquele local, e que o acidente aconteceu quando se preparava para sair do local.

A proprietária do veículo acidentado pede a quem tenha conseguido tirar a matrícula desta viatura para entrar em contacto através do Facebook ou denunciar o caso à Polícia de Segurança Pública, pois garante que tem um enorme prejuízo no seu carro, nomeadamente na porta, na parte traseira do veículo e pára-choques.