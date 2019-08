Um condutor envolveu-se esta manhã num acidente de viação, na Rua do Castanheiro, no Funchal, mas, como não tinha carta de condução, colocou-se em fuga, causando grande aparato no local.

O indivíduo, de 30 anos, foi interceptado na Rua da Carreira pela Polícia de Segurança Pública e acabou detido, tendo sido conduzido à Esquadra do Funchal.