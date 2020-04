Um acidente ocorrido esta noite na via rápida no sentido Santa Cruz- Funchal, deixou o carro no estado que mostra a foto.

Ao que pudemos apurar o condutor não terá sofrido ferimentos, apesar do aparato do acidente que levou a parte frontal a enfaixar-se nos rails de protecção dos dois sentidos.

Na zona, logo após a entrada do nó do Caniço de Baixo, acabou por gerar algum congestionamento com os carros a abrandarem a marcha dada a forma como o veículo ficou (a ocupar a via mais à esquerda).