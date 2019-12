Condutor embriagado envolve-se em acidente com carro sem seguro

Um indivíduo que tentou colocar-se em fuga na sequência de um acidente de viação ocorrido no início da noite desta terça-feira, em São Roque, conduzia um carro sem seguro e veio a acusar uma taxa de alcoolemia quatro vezes acima do máximo permitido por lei.

A colisão entre duas viaturas aconteceu no Caminho da Ladeira, na freguesia de São Roque e levou a Polícia de Segurança Pública ao local, após uma alegada tentativa de fuga mal surtida.

Segundo apurou o DIÁRIO, a Polícia viria a detectar que um dos condutores, com cerca de 60 anos, acusou no ‘balão’ 2,07 gramas de álcool por litro de sangue. Para além disso, verificou também que o automóvel em causa não tinha seguro de responsabilidade civil.

O homem foi detido e transportado num carro-patrulha da PSP para a esquadra do Funchal onde foi constituído arguido e notificado para apresentar-se, no tribunal, na manhã de quarta-feira, para responder pelo crime de condução sob o efeito do álcool e também para conhecer as coimas aplicadas pelo juiz de instrução assim como o tempo em que ficará inibido de conduzir.

Poderá conhecer todos os contornos sobre este caso amanhã, na edição impressa.