Condutor embateu num carro onde seguia uma grávida e fugiu

Um acidente de viação entre duas viaturas ligeiras provocou hoje ferimentos a uma mulher grávida. O sinistro aconteceu na Rua da Ponte da Cruz, em São Martinho, e, ao que foi possível apurar, o condutor que embateu no veículo onde seguia a grávida ter-se-á colocado em fuga antes da chegada do socorro.

A vítima estava bastante nervosa e queixava-se de dores abdominais, motivo pelo qual foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, após ter sido socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A Polícia de Segurança Pública também foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.