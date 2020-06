Condutor em fuga após acidente no Funchal

Um condutor envolveu-se num acidente de viação na zona do Areeiro, no Estrada Monumental, no Funchal, e colocou-se em fuga. O acidente ocorreu na madrugada de hoje, por volta da 1 da manhã, nas imediações da Aripan e causou algum aparato no local.

Segundo um morador que diz ter presenciado a situação, o automóvel, onde seguiam três indivíduos, embateu noutra viatura que seguia na recta do Areeiro, causando danos elevados nos veículos, tal como ilustra a fotografia.

Posto isto colocou-se em fuga sem assumir responsabilidades, abandonando o carro com uma jante partida.

Deste acidente não resultaram feridos, até porque nenhuma corporação de bombeiros foi chamada a prestar socorro, apenas danos elevados nos carros.

A Polícia de Segurança Pública foi alertada para o sucedido e deslocou-se ao local para tomar conta da ocorrência. Contudo não foi possível saber se o condutor chegou a ser identificado.