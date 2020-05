Condutor com antecedentes criminais apanhado em contramão na via rápida na Madeira

Um condutor com antecedentes criminais foi interceptado pela Polícia de Segurança Pública depois de ter circulado em contramão na via rápida, no troço rodoviário entre Caniço e Santa Cruz, na madrugada desta quarta-feira.

Segundo apurou o DIÁRIO, passavam poucos minutos das 3 horas da madrugada quando as equipas que monitorizam as câmaras de videovigilância da Vialitoral, empresa concessionária da VR1, detectaram que um automóvel tomou a faixa rodoviária no sentido contrário à da seta e seguia em contramão no itinerário entre Caniço e Santa Cruz, colocando em perigo o tráfego, felizmente reduzido àquela hora, que com ele se cruzava.

Na sequência do accionamento dos procedimentos de alerta, foi desde logo encetada uma operação policial para localizar e interceptar o automóvel. Foram mobilizados meios da esquadra de Santa Cruz conseguindo um carro patrulha demover o condutor de prosseguir a marcha.

O DIÁRIO sabe que o condutor em causa é um homem de 46 anos, residente no concelho do Funchal e que tem antecedentes criminais por prática de ilícitos rodoviários, tendo no passado respondido judicialmente por atropelamento, fuga e omissão de auxílio a uma pessoa que acabou por morrer.

O condutor foi submetido ao teste de alcoolemia mas por se apresentar bastante nervoso a despistagem não surtiu efeito. O indivíduo foi então transportado na viatura policial, sob detenção, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde fez colheita de sangue para análise laboratorial.

O homem foi constituído arguido e libertado sob o termo de identidade e residência, conforme os trâmites legais, aguardando julgamento no qual deverá responder pelo menos por prática de um crime de condução perigosa, aguardando ainda os resultados da despistagem de álcool.

O inquérito já terá seguido para o Departamento de Investigação e Acção Penal junto do Tribunal da Comarca da Madeira.