Condutor bateu em carro estacionado em Machico e fugiu

Uma condutora, residente em Água de Pena, em Machico, tem cerca de 200 euros para pagar do arranjo do carro que ficou danificado na sequência de um acidente de viação. Isto porque, segundo a proprietária do veículo, na última semana um condutor bateu na sua viatura que estava estacionada na Bemposta e colocou-se em fuga para parte incerta sem assumir a culpa.

Ao DIÁRIO, a dona do Seat Ibiza explicou que tinha comprado o automóvel recentemente e que o estacionou ao anoitecer em frente à sua habitação. No dia seguinte, quando se preparava para sair de casa, deparou-se com o carro danificado, com estragos essencialmente na parte traseira.

A lesada disse que tentou perceber o que se tinha passado e que conseguiu uma testemunha que tinha tirado a matrícula desse carro. A testemunha terá dito que ouviu um estrondo durante a noite e que, quando foi à janela, avistou uma viatura a fazer a manobra e a sair do local a alta velocidade.

A mulher referiu que já apresentou queixa na Esquadra da Polícia de Segurança Pública.