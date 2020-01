Condutor bateu e abandonou o próprio carro em pleno Funchal

O condutor de um veículo ligeiro bateu este sábado, por volta das 22 horas, na traseira de outra viatura, em plena Avenida Sá Carneiro (em frente à discoteca Vespas), no Funchal, e abandonou a viatura, não se sabendo, para já, do seu paradeiro.

Segundo testemunhas oculares, que alegam o estado de embriaguez do condutor para uma possível causa deste sinistro, tudo aconteceu quando um transeunte decidiu atravessar a passadeira nesta artéria e o veículo que seguia à frente cedeu a passagem ao referido pedestre.

O condutor do Smart Fortwo acabou por não se aperceber da movimentação e embateu com alguma violência na bagageira do Opel Corsa. Dada a força com que o Smart colidiu, os airbags dispararam e o condutor acabou por sair também ele disparado do local do acidente, ausentando-se do carro e deixando-o destrancado em plena via... inclusive com o rádio ligado.

Entretanto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) já se encontra no local e tomou conta da ocorrência.