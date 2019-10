Condições climatéricas adversas já obrigaram a divergir seis voos com destino à Madeira

Seis voos que tinham como destino a Madeira divergiram, esta manhã, devidos às condições climatéricas adversas, nomeadamente muito vento na zona de Santa Cruz e Machico.

O primeiro a divergir foi o voo da Tap, proveniente do Porto (7h55), seguindo-se um da EasyJet, que tinha a mesma proveniência (8h20). Há mesma hora deveria chegar um voo da Tui, que tinha partido de Hannover, mas que também acabou por divergir.

Esta manhã, também dois voos que chegavam de Lisboa, um da Easyjet (9h05) e outro da Tap (9h15). Por fim, também outro avião da Tui, desta feita vindo de Munique (9h20), viu-se obrigado a divergir.

Segundo foi possível apurar, há voos que regressaram à origem, nomeadamente o Porto e outros que rumaram a Grã Canária.

73 km/h foi a rajada máxima registada na última hora, sendo que entre as 8h e as 9 horas, o vento soprava a uma média de 43,9 km/h. Além do mais, o vento sopra na direcção Norte, ou seja, desalinhado com a pista do Aeroporto Internacional da Madeira, Cristiano Ronaldo.