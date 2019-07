Dois carros colidiram hoje na Rua da Calçada, no Caniço. Deste acidente resultou um ferido do sexo feminino que teve de ser transportado para o Hospital Central do Funchal numa ambulância dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz.

Ao que tudo indica, o sinistro aconteceu quando um dos automóveis estava a sair de uma garagem.

A PSP tomou conta da ocorrência.