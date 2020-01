Um acidente ocorrido na via rápida, no sentido Funchal - Caniço, no viaduto da Ribeira de João Gomes, provocou um ferido.

A colisão deu-se entre duas viaturas, deixando ferido um jovem de 27 anos, que se queixava de dores na zona da coluna.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreu a vítima, transportando-a para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Em plena ‘hora de ponta’, a fila de trânsito já se estende até à zona de Santo António.