Colisão na Cancela manda homem para o hospital

Um ferido, com suspeita de fractura na parte inferior da perna, é o balanço de um acidente esta manhã. Ao contrário do que foi escrito pouco depois do acidente, não se tratou de um despiste, como inicialmente acreditaram os bombeiros, mas de uma colisão entre o a viatura ligeira circulava na antiga estrada do Aeroporto, na zona da Cancela, junto à Padaria Árabe e um motociclista, rectificou a fonte. Fruto deste choque, o motociclista acabou ferido e foi encaminhado para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. O alerta foi dado pelas 8h20.