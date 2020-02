Colisão frontal no túnel da Ribeira Brava provocou um ferido leve

A condutora e única ocupante de um dos veículos envolvidos no choque frontal ocorrido ao início da tarde no túnel entre a Ribeira Brava e a Tabua foi a única vítima (ferido leve) socorrida e transportada ao serviço de urgências do Centro de Saúde da Ribeira Brava pelo Corpo de Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

A ferida estava consciente à chegada dos bombeiros, que mobilizaram oito elementos apoiados por duas ambulâncias de socorro e o veículo de desencarceramento, que não chegou a ser utilizado.

O alerta de colisão frontal no interior da passagem subterrânea inicialmente fez temer que pudesse ter tido consequências mais graves, que acabou, felizmente, por não se confirmar, uma vez que o choque entre as duas viaturas ligeiras de passageiros não foi violento. Ainda assim, além de chapa batida, resultou num ferido de sexo feminino de ‘meia idade’ que viria a ser retirada em plano duro.