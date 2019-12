Uma colisão entre um automóvel e um autocarro provocou esta manhã um ferido no cruzamento da Ponte do Campo da Barca, no Funchal.

A vítima, um homem de 42 anos que seguia no carro, sofreu ferimentos aparentemente ligeiros, tendo sido socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.