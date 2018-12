Duas viaturas ligeiras colidiram esta tarde em Santana, no Lombo de Antão Alves. Deste acidente resultou um ferido do sexo feminino, que foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Santana.

A vítima, uma mulher com cerca de 40 anos, foi levada para o Centro de Saúde de Santana e seguiu depois para o hospital.